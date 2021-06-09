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Соседи рассказали о характере застрелившего приставов в Сочи

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Вартан Кочиян
Вартан Кочиян
Кадр: РБК

Соседи Вартана Кочьяна, застрелившего двух сотрудников федеральной службы судебных приставов в Сочи, рассказали о его характере. Подробности публикует «Комсомольская правда».

По словам знакомых Кочьяна, мужчина никого раньше не обижал, зимой для местных детей он организовывал елку на улице, когда-то даже спас собаку, попавшую под колеса машины и вылечил за свой счет.

«Он ведь раньше и мухи не обижал, такой сердобольный всегда был», — рассказала одна из женщин на рынке, где Кочьян покупал фрукты для своего кафе.

Земля, по словам соседей, на которой мужчина построил магазин и кафе, принадлежала его деду, а когда он умер, перешла по наследству Кочьяну. Про земельный спор знали все, и мужчина не раз говорил, что возьмется за оружие, но никто не думал, что это произойдет всерьез.

В среду, 9 июня, в Сочи приставы прибыли к дому на улице Просвещения с исполнительным листом о сносе самовольных построек. Хозяин открыл по ним огонь и застрелил двух сотрудников, после чего сдался.

Ранее сообщалось, что Вартан Кочьян рассказал о своем мотиве расправы, до такого состояния его довело беззаконие. С четырех лет он живет в этих домах, но оформлять землю ему не давали власти.

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