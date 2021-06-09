После двойного убийства приставов в Сочи возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после двойного убийства судебных приставов в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Расследование ведется по статьям 295 УК РФ («Посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие») и 105 УК РФ («Покушении на убийство двух и более лиц»).

По данным следствия, 9 июня двое судебных приставов прибыли на улицу Просвещения со спецтехникой для исполнения решения суда о сносе незаконно возведенных строений. 60-летний хозяин построек потребовал покинуть его территорию, а затем несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в представителей власти и водителя спецтехники.

Приставы скончались на месте. Третий потерпевший получил ранения.

Подозреваемый задержан.

Частный дом, из-за которого произошло преступление, показало РИА Новости.

На кадрах виден небольшой одноэтажный дом.

Его хозяин Вартан Кокьян заявлял, что дом стоит на родительской земле, которую ему на протяжении многих лет не давали оформить. Беззаконие довело его до убийства, о совершении которого он не жалеет.