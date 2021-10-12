Следственный комитет России подтвердил смерть Владимира Маркина

Следственной комитет России подтвердил кончину генерал-майора Владимира Маркина, первого официального представителя ведомства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

В ведомстве выразили соболезнования его родным и близким.

Ранее 12 октября стало известно о смерти Маркина в возрасте 64 лет после продолжительной борьбы с болезнью. Он умер дома в Москве.

Маркин родился в 1956 году, он был первым официальным представителем СК при прокуратуре с 2007 года, а затем и самостоятельного ведомства СКР с 2011 года, дослужился до чина государственный советник юстиции 3-го класса и звания генерал-майор юстиции.

В октябре 2016 года Маркин ушел из СКР, став первым заместителем гендиректора компании «РусГидро». Он также руководил комитетом Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками.

