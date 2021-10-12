Умер бывший представитель Следственного комитета Владимир Маркин

Скончался бывший официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в семье покойного.

Маркин умер дома в Москве в возрасте 64 лет после продолжительной борьбы с болезнью.

Маркин родился в 1956 году, он был первым официальным представителем СК при прокуратуре с 2007 года, а затем и самостоятельного ведомства СКР с 2011 года, дослужился до чина государственного советника юстиции 3-го класса и звания генерал-майора юстиции.

В октябре 2016 года Маркин ушел из СКР, став первым заместителем гендиректора компании «РусГидро». Он также руководил комитетом по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза.