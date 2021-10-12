Выяснено влияние холода на метаболизм «моржей»

Исследователи из Дании показали, что распространенная у «моржей» практика попеременного купания в холодной воде и нахождения в бане или сауне меняет то, как бурая жировая ткань человека сжигает энергию и производит тепло. Статья ученых опубликована в журнале Cell Reports Medicine.

Зимнее плавание — известное как «моржевание» — распространено не только в России, но и в Скандинавии. Исследователи из Копенгагенского университета решили выяснить, как пребывание в холодной воде влияет на температуру тела и бурый жир, участвующий в терморегуляции. Для этого они набрали восемь молодых добровольцев, которые практиковали чередование купания в проруби и походы в сауну на протяжении как минимум двух лет. В контрольную группу вошли восемь человек, которые ранее не занимались зимним плаванием.

В ходе предварительных экспериментов участникам предлагали на три минуты окунать руку в холодную воду. У «моржей» переносимость холода была лучше — меньше возрастал пульс и кровяное давление, а также была выше температура кожи. Обтирание намоченными салфетками продемонстрировало аналогичный результат. Затем с помощью позитронно-эмиссионной томографии исследователи измерили метаболизм бурого жира при нахождении участников в комфортной для них температуре. К удивлению ученых, у «моржей» — в отличие от контрольной группы — он не активировался. При воздействии холодных температур его активность возрастала у всех участников. Однако у «моржей» бурая жировая ткань производила гораздо больше тепла. «Зимние пловцы сожгли больше калорий, чем участники контрольной группы, возможно, в частности из-за большего производства тепла», — отмечает ведущий автор исследования, доцент Копенгагенского университета Камилла Шееле.

Специалисты изучили и терморегуляцию у участников. Выяснилось, что у «моржей» была ниже центральная температура тела — температура центральной нервной системы и внутренних органов грудной и брюшной полости. Температура областей кожи, близких к бурому жиру между 4:30 и 5:30 утра повышалась, что указывает на круглосуточный ритм активности бурой жировой ткани.

