В сеть утекли данные 10 миллионов записей букмекерской конторы

В даркнете выставили на продажу базу данных с почти 10 миллионами учетных записей букмекерской конторы и онлайн-казино Pin-Up.bet. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию BI.ZONE.

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Уточняется, что из общего числа более 7,8 миллиона аккаунтов были зарегистрированы в России. Также пострадали пользователи из Великобритании, Турции, США, Германии, Бразилии и Азербайджана. Злоумышленникам оказались доступны финансовая информация клиентов, адреса, даты рождения, номера телефонов, а также любимая игра, в которой сделано наибольшее количество ставок.

Хакер выставил базу на продажу и просит за нее десять тысяч долларов в криптовалюте.

31 августа в даркнете появилась крупная база личных данных пассажиров российской авиакомпании Utair. Список, имеющийся в распоряжении «Ленты.ру», содержит информацию о нескольких сотнях тысяч человек. Для каждого указаны полное имя, серия и номер паспорта, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, точный адрес и количество накопленных миль. Файл, являющийся выгрузкой системы управления базами данных MongoDB, опубликовали хакеры из иранской киберпреступной группировки Arvin Club.В описании базы данных также утверждается, что в ней содержится информация о нескольких российских сенаторах.

Также в августе произошел другой крупный слив персональных данных россиян. В сеть выложили 1,5 миллиона отсканированных копий паспортов жителей страны. В распоряжении хакеров они оказались после взлома серверов косметической компании Oriflame. Общий объем архива составил 809 гигабайт.