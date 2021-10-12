В Twitter появилась новая функция

В сервисе микроблогов Twitter появилась новая функция. Пользователи социальной сети теперь могут «почистить» своих подписчиков, не используя блокировку аккаунта, сообщает служба поддержки социальной сети на странице в Twitter.

Функция удаления аккаунта из числа фолловеров теперь доступна в веб-версии для всех пользователей. Администрация Twitter отметила: удаленный подписчик не узнает о том, что его вычеркнули из списка.

Идея функции зародилась из желания дать пользователям больше прав в сфере защиты конфиденциальности. Ранее для того, чтобы отписать от себя человека, пользователю приходилось вносить учетную запись в черный список, после чего удалять оттуда.

Twitter начал тестирование новой функции в сентябре текущего года. Чтобы удалить подписчика, необходимо найти нужный аккаунт в списке «Подписчики», затем нажать на значок с тремя точками и выбрать «Удалить подписчика».

Ранее новую функцию начали тестировать в Instagram. Теперь пользователей будут информировать о сбоях и технических неполадках в работе социальной сети, а также когда они будут устранены. Сообщения при этом будут рассылаться только в случае масштабных проблем, которые заметны для большого количества пользователей.

