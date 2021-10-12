Стало известно о новой функции в Instagram

Разработчики социальной сети Instagram начали тестировать новую функцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным агентства, пользователей начнут информировать о сбоях и технических неполадках в работе социальной сети, а также когда они будут устранены. Отмечается, что сообщения будут рассылаться только в случае масштабных проблем, которые заметны для большого количества пользователей. Внедрение новой опции займет несколько месяцев.

Также стало известно, что в Instagram собираются ввести уведомления для пользователей о том, что опубликованные ими материалы могут идти вразрез с правилами соцсети. Предупреждения появятся в новой вкладке «статус аккаунта».

11 октября сообщалось, что в работе Instagram произошел сбой. На проблемы с сервисом пожаловались пользователи из США, Германии, Франции, Великобритании, Канады, России и еще нескольких стран. Большинство сообщений об ошибках были связаны с работой приложения.

4 октября тысячи пользователей по всему миру заявили о проблемах в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Вслед за этим масштабным сбоем стало известно о неполадках в работе Twitter, Google и Amazon и других крупных интернет-ресурсов.

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