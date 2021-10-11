В работе Instagram произошел сбой

Пользователи социальной сети Instagram в ряде стран начали жаловаться на сбои в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

По информации портала, сбой в работе соцсети произошел примерно в 22:05. Проблемы с сервисом возникли у пользователей в США, Нидерландах, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Канаде, а также России. Отмечается, что большинство сообщений об ошибках связаны с работой приложения, проблемами при соединении с сервером, отображением новостной ленты и работой вебсайта.

В понедельник, 4 октября, около 18:30 по московскому времени тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon и многих других крупных ресурсах: социальных сетях, мессенджерах, отдельных интернет-платформах. Позже в работе популярных соцсетей произошел еще один сбой.

