Facebook и Instagram возобновили работу после очередного сбоя

Компания Facebook заявила, что работа популярных социальных сетей Facebook и Instagram была возобновлена после очередного сбоя. Соответствующее сообщение было размещено в официальном Twitter-аккаунте компании.

«Мы решили проблему. Еще раз спасибо за терпение на этой неделе», — говорится в заявлении Facebook. В компании извинились за то, что их сервисы не были доступны на протяжении последних нескольких часов, и подчеркнули, что осознают их значимость для коммуникации людей.

В Twitter-аккаунте Instagram было размещено схожее сообщение.

Ранее сообщалось, что в работе популярных социальных сетей — Instagram и Facebook — а также у мессенджера WhatsApp снова произошел сбой. По данным сервиса Downdetector, жалобы начали поступать около 21:20 по московскому времени. Наибольшие сбои зафиксированы в США, Великобритании, Канаде, Германии, Италии. Некоторые пользователи жалуются и на работу соцсетей в России.

В понедельник, 4 октября, около 18:30 по московскому времени тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon и многие другие крупные ресурсы: социальные сети, мессенджеры, отдельные интернет-платформы.