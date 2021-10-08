В работе популярных соцсетей снова произошел сбой

В работе популярных социальных сетей — Instagram и Facebook — а также у мессенджера WhatsApp снова произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

По данным сервиса, жалобы начали поступать около 21:20 по московскому времени. Наибольшие сбои зафиксированы в США, Великобритании, Канаде, Германии, Италии. Некоторые пользователи жалуются и на работу соцсетей в России.

Ранее в этот же день сообщалось о сбоях в работе российской социальной сети «ВКонтакте». В пресс-службе соцсети эту информацию опровергли.

В понедельник, 4 октября, около 18:30 по московскому времени тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon и многие другие крупные ресурсы: социальные сети, мессенджеры, отдельные интернет-платформы.