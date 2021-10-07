В работе «Википедии» произошел сбой

Пользователи пожаловались на неполадки в работе «Википедии»

Пользователи пожаловались на сбой в работе онлайн-энциклопедии «Википедия». Соответствующая информация появилась на портале Downdetector.

Сообщения о неполадках начали появляться с 19:06 мск. Большинство пользователей (98 процентов) пожаловались на проблемы с веб-сайтом, остальные (2 процента) заявили, что не смогли авторизоваться.

Судя по карте сбоев, проблемы наблюдались в крупных российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург.

4 октября произошел глобальный сбой в социальных сетях. Проблемы затронули такие крупные сервисы, как Facebook, Instagram и WhatsApp. Восстановить к ним доступ удалось только через шесть часов. Причиной сбоя в работе площадок назвали обновление протокола динамической маршрутизации.