Россияне пожаловались на сбой в Telegram

Пользователи Telegram пожаловались на проблемы с доступом к мессенджеру

Пользователи Telegram из России пожаловались на проблемы с доступом к сервису. О сбое свидетельствуют данные сайта Downdetector.

По состоянию на 10 часов утра по московскому времени, с неполадками столкнулись более 300 человек. Около 77 процентов из них отметили, что мессенджер полностью не работает. Еще 23 процента людей пожаловались, что не могут отправлять сообщения другим пользователям.

Судя по живой карте сбоев, проблемы наблюдаются в крупнейших городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, на неполадки жалуются и жители Украины, Австрии и Турции.

Предыдущий серьезный сбой произошел в Telegram в начале года. Тогда на проблемы жаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и Киева.