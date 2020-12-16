В работе Telegram произошел масштабный сбой

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Как сообщается на сайте Downdetector, пользователи начали массово жаловаться на проблемы в работе Telegram в среду, 16 декабря, около 16:00.

По данным Downdetector, с проблемами в работе мессенджера столкнулись в основном пользователи из Европы. Больше всего обращений пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Белоруссии и с Украины.

Утром 16 декабря сообщалось о сбое в работе Telegram. С ним столкнулись в основном пользователи из России, Белоруссии и с Украины. Самой частой неполадкой оказалась невозможность подключиться к серверу.

Тогда же пользователи со всего мира жаловались на проблемы с использованием мессенджера WhatsApp (96 процентов тех, кто столкнулся с неполадками, не смогли подключиться к серверу) и видеохостинга YouTube (большая часть юзеров писали о том, что у них не загружаются видео).