В работе Netflix произошел сбой

В работе стримингового сервиса Netflix произошел сбой, неполадки наблюдаются в сегментах интернета в США и Канаде. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным сервиса, больше всего жалоб зафиксировано в США, Канаде, Японии и Австралии. О проблемах в работе сервиса сообщили около 40 процентов пользователей, еще 33 процента испытывают сложности с просмотром видео, а 27 процентов пожаловались на сбои в работе приложения.

3 сентября пользователи сообщили о сбое в работе российской социальной сети «ВКонтакте». О проблемах в работе сервиса сообщили около семи тысяч человек. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других крупных российских городов. 89 процентов пользователей не смогли зайти на сайт.