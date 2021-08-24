В работе «Яндекса» произошел сбой

Пользователи «Яндекса» пожаловались на сбой в работе сервисов. О проблемах они сообщили на сайте Downdetector.

По состоянию на 09:52 на неполадки в работе сервиса обратили внимание около 442 человек. Около 93 процентов пользователей столкнулись с проблемами, связанными с загрузкой основного сайта «Яндекса». Примерно 7 процентов юзеров не смогли воспользоваться почтовым сервисом компании.

Согласно данным «живой карты сбоев», сбой произошел в основном в Москве и Санкт-Петербурге.

Предыдущий сбой «Яндекса» был зафиксирован 9 июня. Тогда на неполадки в работе сервиса обратили внимание более 350 человек.