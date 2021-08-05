Пользователям WhatsApp раскрыли способ решения распространенной проблемы

Западные эксперты предложили несколько способов устранения распространенного технического сбоя в WhatsApp. Речь идет об ошибке, при которой владельцы iPhone получают сообщение «Не удается запустить камеру, перезагрузите свое устройство». Как правило, это происходит при попытке сделать снимок или видео непосредственно из интерфейса мессенджера. Рекомендации специалистов публикует портал Gadgetstouse.

Первым делом пользователям следует перезагрузить устройство. Благодаря этому гаджет сможет самостоятельно устранить временные затруднения, которые возникли из-за высокой нагрузки. Если этот вариант не помог, необходимо в меню приложений найти WhatsApp и проверить, есть ли у мессенджера разрешение на использование камеры.

В качестве третьего варианта эксперты предложили принудительно остановить использование WhatsApp с помощью раздела «Приложения и уведомления» в настройках. После этого нужно там же выбрать пункт «Очистить кеш». В большинстве случаев, по словам специалистов, на этом шаге проблема решается.

Иногда другие приложения используют камеру в фоновом режиме, что мешает WhatsApp. Пользователям, которые не смогли запустить камеру в мессенджере, стоит убедиться, что они не снимают видео и завершили видеозвонки.

Пятый способ отсылает к поиску неисправностей не в популярном мессенджере, а в самой камере. Например, причиной проблемы может быть нерелевантная версия драйверов. В этом случае нужно проверить работоспособность камеры и сделать снимки, выйдя из WhatsApp. Если и эта попытка окончится неудачей, можно обратиться к встроенной службе устранения технических неисправностей.

В качестве последнего варианта пользователям порекомендовали удалить и снова установить WhatsApp. Эксперты заверили, что эти методы устранения проблем с камерой помогают подавляющему большинству пользователей.

Ранее сообщалось, что в Роскачестве посчитали опасным мессенджер WhatsApp из-за многочисленных случаев мошенничества. Представители ведомства рассказали, как россиян обманывают с помощью мессенджера, перечислили самые популярные мошеннические схемы и объяснили, как защититься от преступников.