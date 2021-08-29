В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 29 августа, произошел сбой. Это следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.

Около 78 процентов пользователей не могут загрузить сайт. У еще 20 процентов не получается отправить сообщения, а у двух процентов возникают проблемы со входом в аккаунт.

По данным сервиса, больше всего на сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Ранее сбой был зафиксирован в работе «Яндекса». Пользователи пожаловались на то, что не могут загрузить основной сайт, а также сталкиваются с проблемами во время использования почтовых сервисов компании и заказов такси. На это больше всего жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга.