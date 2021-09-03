В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Downdetector: около семи тысяч человек пожаловались на сбой в работе соцсети «ВКонтакте»

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе сайта. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

На момент публикации заметки о проблемах в работе сервиса сообщили около семи тысяч человек. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других крупных российских городов.

89 процентов пользователей сообщили о неполадках, не смогли зайти на сайт «ВКонтакте». Около 9 процентов авторов жалоб отметили, что не смогли авторизоваться в соцсети. Оставшиеся два процента отметили, что неполадка коснулась отправки сообщений.

Предыдущий сбой в работе «ВКонтакте» произошел 29 августа. Тогда около 78 процентов пользователей не могли загрузить сайт. У еще 20 процентов не получалось отправить сообщения, а у двух процентов возникали проблемы со входом в аккаунт. Вскоре работа социальной сети была восстановлена.