Пользователи пожаловались на сбой в социальной сети «ВКонтакте»

В российской социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Об этом в пятницу, 8 октября, свидетельствуют данные портала Downdetector.

Первые сообщения о проблемах начали поступать на платформу еще в 12:00 по московскому времени. Спустя полтора часа их количество резко выросло. К 14:20 число пожаловавшихся на сбой пользователей достигло 640.

Значительная часть сообщений о сбое поступила из Москвы и Санкт-Петербурга. Также проблемы заметили пользователи из других городов европейской части России.

Почти половина пользователей (47 процентов) написали о проблемах с входом в приложение, каждый третий пожаловался не невозможность загрузить сайт социальной сети «ВКонтакте». Остальные отметили, что столкнулись с проблемами при соединении с сервером.

«Все сервисы и продукты "ВКонтакте" работают, — прокомментировали ситуацию в самой компании. — У некоторых пользователей могут медленнее загружаться сообщения — это кратковременный эффект, который мы сейчас исправляем».

В понедельник, 4 октября, около 18:30 по московскому времени тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon и многие другие крупные ресурсы: социальные сети, мессенджеры, отдельные интернет-платформы.