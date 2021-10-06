Пользователи пожаловались на сбой «Ростелекома»

В работе российской телекоммуникационной компании «Ростелеком» произошел сбой. О неполадках сообщили пользователи портала Downdetector, который фиксирует проблемы и отключения популярных интернет-ресурсов.

Жалобы на неполадки в работе «Ростелекома» начали поступать около 17:30 по московскому времени. В общей сложности о сбое сообщили более 200 человек. Отмечается, что 74 процента пользователей столкнулись с проблемами в работе стационарного интернета. Еще 16 процентов сообщили об отсутствии сигнала. Остальные отметили, что столкнулись с полным отключением.

Больше всего обращений поступило из крупных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Краснодара и Ростова-на-Дону.

Предыдущий крупный сбой «Ростелекома» произошел в марте. Тогда пользователи жаловались на проблемы с интернетом, сбои всех сервисов компании и неполадки с телевидением.