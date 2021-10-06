Интернету предрекли темное будущее и доминирование корпораций

В будущем сквозное шифрование сообщений в переписках и социальных сетях запретят, а гиганты интернет-рынка станут еще могущественнее. Об этом пишет портал ZDNet со ссылкой на прогнозы аналитиков некоммерческой организации Internet Archive. Они предрекли интернету темное будущее и доминирование корпораций уже через 25 лет.

Эти прогнозы содержатся в проекте Internet Archive, который получил название Wayforward Machine (в вольном переводе — «Машина для путешествий в будущее», — прим. «Ленты.ру»). С его помощью пользователи могут посмотреть, как изменятся их любимые сайты через 25 лет. Однако общая канва для всех ресурсов остается одинаковой: попытка зайти на тот или иной ресурс будет сопровождаться требованием загрузить несколько документов, подтверждающих личность.

Аналитики предрекают, что после этого пользователям предложат заплатить за доступ к прошедшей проверку информации сайта или воспользоваться бесплатной версией с неверифицированными источниками. Одновременно с этим встроенный чат-бот напомнит об отмене сквозного шифрования. Иногда будут появляться уведомления о блокировке страницы, которую пытается посетить пользователь. Кроме того, на протяжении всего сеанса посетители будут сталкиваться с назойливой рекламой выдуманных корпораций.

В Internet Archive отмечают, что этот проект создан, чтобы дать понять миру, как будет развиваться интернет-рынок, если ситуация останется такой же, как и сейчас.

«Для кого будет работать такой интернет — для нас или для них? Для простых людей или для небольшой группы людей из контролирующих весь мир корпораций? Останется ли интернет всеобщим благом?» — задается вопросом основатель Internet Archive Брюстер Кале (Brewster Kahle).

Internet Archive — известная западная некоммерческая структура, создавшая популярный проект Wayback Machine. На этом ресурсе хранятся копии 588 миллиардов веб-страниц, сделанные в разные годы. Задача проекта — сохранить для потомков образ интернета, каким его знают современники.

Ранее руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев в беседе с «Лентой.ру» намекнул на ответственность корпораций за глобальный сбой в работе большинства популярных социальных сетей и мессенджеров. По его мнению, гиганты интернет-рынка намеренно пренебрегают повышением отказоустойчивости своих систем, так как это замедляет вывод на рынок новых продуктов и осложняет получение прибыли.