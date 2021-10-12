США предсказали скорое избавление от глобальной проблемы

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил, что экономика США избавится от глобальной проблемы сбоев в цепочках поставок в 2022 году. Об этом сообщает Fox Business.

Согласно предсказанию Даймона, проблемы, вызванные сбоями в поставках, вряд ли прервут восстановление экономики США от последствий пандемии коронавируса и не помешают потребителям тратить деньги. «В 2022 году это вообще не будет проблемой. Я думаю, что рыночные системы будут адаптироваться к этому, как это сделали компании», — сказал Даймон.

По мере того, как мировая экономика восстанавливается от последствий пандемии, производители, пытающиеся удовлетворить растущий потребительский спрос, испытывают сложности из-за сбоев в цепочках поставок. Руководители нескольких компаний, в том числе Nike, отметили, что сбои могут сказаться на их доходах в ближайшие месяцы.

Нехватка основных предметов домашнего обихода, строительных материалов и важнейших технологических комплектующих, таких как полупроводники, способствовали росту цен. Однако Даймон отметил, что потребители тратили на 20 процентов больше, чем до пандемии. «Потребители не могут покупать машины — они покупают предметы домашнего обихода. Они не могут путешествовать за границу — они путешествуют внутри страны. Уровень расходов очень высок», — сказал Даймон.

Вместе с тем, инвестиционный банк Goldman Sachs ожидает, что расходы на некоторые услуги и товары краткосрочного пользования останутся ниже доковидного уровня из-за длительного влияния пандемии. Кроме того, сбои в поставках полупроводников, из-за которых сокращается производство автомобилей и техники во всем мире, продлятся до первой половины 2022 года. Так, Goldman Sachs предсказал американской экономике сокращение, снизив прогноз экономического роста США в первом квартале 2022 года с пяти процентов до 4,5 процента, во втором квартале — с 4,5 процентов до четырех процентов и в третьем квартале — с 3,5 процентов до трех процентов.