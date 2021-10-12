Бывший военнослужащий высказал версию об убийстве группы Дятлова на перевале

Бывший военнослужащий Хамза Синюкаев, участвовавший в поисках группы под руководством Игоря Дятлова, высказал версию об убийстве туристов в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам мужчины, эту информацию ему рассказали заключенные. «Мы, конвой, жили вместе с зеками. И, конечно, обсуждали этот случай. Так вот зеки сказали — это убийство, но ищете вы не там», — поделился он.

При этом он исключил версию о том, что возможным убийцей был также кто-то из заключенных. «Они бы не рванули за туристами в горы. С туристов особо и взять было нечего. Ценностей никаких, чтобы так рисковать», — объяснил он. По его мнению, если заключенные убегали, то старались уходить по железной дороге, так как «беглому зимой в лесу долго не усидеть».

В этой же беседе Синюкаев рассказал о том, как проходили поиски. По его словам, военным попадались следы от сапог неизвестного происхождения, при этом все участники поисков ходили в валенках.

Перевал назван в память о туристической группе под руководством Игоря Дятлова, погибшей зимой 1959 года на Северном Урале. Тогда при невыясненных обстоятельствах умерли девять лыжников туристического клуба Уральского политехнического института. По официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых из них были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти.