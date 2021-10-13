Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

Первая рабочая неделя ноября 2021 года будет сокращенной и продлится три дня, напомнили россиянам в пресс-службе Роструда. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, число выходных в ноябре 2021 года увеличено до четырех. Это связано с тем, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, следующий день, пятница, 5 ноября будет также выходным, затем последуют нерабочие суббота и воскресенье.

Предпраздничный рабочий день — 3 ноября — будет сокращенным, его продолжительность будет уменьшена на час.

Ранее правительство России определило выходные россиян в 2022 году. Так, выходные 1 и 2 января, суббота и воскресенье, соответственно, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая. Новогодние каникулы продлятся десять дней. Майские праздники в 2022 году ожидают россиян с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, то есть по четыре дня в каждый временной интервал.