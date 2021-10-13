В АТОР порекомендовали не покупать билеты в Таиланд заранее по одной причине

Россиянам порекомендовали не покупать билеты в открывающийся для туристов Таиланд заранее из-за того, что оперштаб не выдал разрешения на полеты отечественным авиакомпаниям. Такую причину назвала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает агентство «Москва».

«Мы бы рекомендовали крайне взвешенно подходить к покупке билетов на неоткрытых направлениях <...> Вероятность открытия [авиасообщения — прим. «Лента.ру»] к 4 ноября просчитать невозможно», — заявила она.

По словам Ломидзе, в период пандемии COVID-19 авиакомпании часто продавали билеты на

рейсы по неоткрытым направлениям, потом рейс снимали. Одним путешественникам возвращали деньги, другим предлагали перенести полет на другую дату, что создавало определенные трудности для туристов.

С 1 октября 2021 года власти Таиланда смягчили ковидные ограничения в сфере досуга и развлечений для иностранных туристов, в том числе из России. Согласно новым правилам, допускается проведение мероприятий с количеством участников до 200 человек. Кроме того, путешественники и местные жители смогут покупать алкоголь в кафе и ресторанах до 22:00 часов.