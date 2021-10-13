Сотрудник полиции завел роман с подозреваемой и похитил у нее деньги

В Великобритании детектив полиции завел роман с подозреваемой и украл у нее крупную сумму денег. Об этом сообщает Metro.
По данным следствия, Джон Маккарти, работавший детективом английской полиции, тайно занимался сексом с женщиной, дело которой расследовал. Вскоре после этого уголовное преследование в отношении британки было прекращено.
Ситуацией заинтересовалось Независимое управление по вопросам поведения полиции. Вскоре его сотрудники обнаружили текстовые сообщения сексуального характера, которые Маккарти отправлял подследственной. Также Маккарти похитил у женщины 3,58 тысячи фунтов стерлингов (более 350 тысяч рублей), которые якобы взял взаймы. Расследование в отношении сотрудника полиции началось в 2018 году, однако все это время он оставался на службе и ушел в отставку только в сентябре 2021 года.
Представитель управления заявил: «Совершенно очевидно, что Джон Маккарти предпринимал агрессивные шаги ради собственного сексуального удовлетворения и личной выгоды».
По словам следователей, поведение Маккарти оказало «разрушительное действие на жертву» и «разъедающий эффект» на доверие общества к полиции.
Ранее сообщалось, что в Великобритании полицейские занялись сексом в машине и проигнорировали два служебных вызова. Оба офицера состоят в браке с другими людьми, у обоих есть дети.