Сотрудник полиции завел роман с подозреваемой и похитил у нее деньги

Детектив из Великобритании тайно занимался сексом с подследственной и украл у нее деньги

В Великобритании детектив полиции завел роман с подозреваемой и украл у нее крупную сумму денег. Об этом сообщает Metro.

По данным следствия, Джон Маккарти, работавший детективом английской полиции, тайно занимался сексом с женщиной, дело которой расследовал. Вскоре после этого уголовное преследование в отношении британки было прекращено.

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Ситуацией заинтересовалось Независимое управление по вопросам поведения полиции. Вскоре его сотрудники обнаружили текстовые сообщения сексуального характера, которые Маккарти отправлял подследственной. Также Маккарти похитил у женщины 3,58 тысячи фунтов стерлингов (более 350 тысяч рублей), которые якобы взял взаймы. Расследование в отношении сотрудника полиции началось в 2018 году, однако все это время он оставался на службе и ушел в отставку только в сентябре 2021 года.

Представитель управления заявил: «Совершенно очевидно, что Джон Маккарти предпринимал агрессивные шаги ради собственного сексуального удовлетворения и личной выгоды».

По словам следователей, поведение Маккарти оказало «разрушительное действие на жертву» и «разъедающий эффект» на доверие общества к полиции.

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