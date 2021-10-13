Скорый переход на электромобили в Европе поставили под сомнение

Европейские автопромышленники сосредоточились на производстве аккумуляторов для электромобилей, однако эксперты поставили под сомнение скорый переход на экологичный транспорт. Для батарей необходимо сырье, а трудности с поставками лития, никеля, марганца или кобальта сделают электрокары более дорогими, передает Reuters.

До недавнего времени производством аккумуляторов занимались преимущественно азиатские компании, которые поставляли комплектующие в Европу. Но после прогнозов стремительного роста продаж электрокаров европейские государства и автопромышленники решили построить местные заводы. Планируется, что к 2030 году предложение батарей будет достаточным для производства в среднем 13 миллионов машин.

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Однако эксперты отраслевого информационного агентства Benchmark Mineral Intelligence (BMI) предостерегают: многомиллиардных инвестиций в аккумуляторные заводы недостаточно денег вкладывается в добычу сырья в самой Европе. До сих пор литий в основном поступал из Австралии и Чили, кобальт — из Конго, а графит — из Китая. Но импорт, по мнению аналитиков, может подорожать или вовсе приостановиться из-за ухудшения торговых отношений. При этом, по оценкам энергетического подразделения Европейского института инноваций и технологий, к 2030 году в регионе станет возможной добыча лишь четверти от всего необходимого сырья.

Его переработка могла бы существенно помочь в решении проблемы. Однако в настоящее время лишь 10-20 процентов спроса может быть удовлетворено с помощью вторичного сырья. «Существует серьезный вопрос, сможет ли предложение поспевать за спросом по всей цепочке поставок аккумуляторов», — заключил аналитик консалтинговой компании Ultima Media Дэниел Харрисон.

Аналитики международной аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young ожидают, что уже к 2033 году продажи электромобилей превысят продажи машин с двигателем внутреннего сгорания. Последних, по прогнозам, к 2045 году на рынке будет менее одного процента.