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Электрокарам предсказали скорую победу над машинами

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Фото: Globallookpress.com

Электромобили могут занять господствующее положение на дорогах мира на пять лет раньше срока. Таким прогнозом скорой победы над машинами экологически безопасного транспорта озвучили аналитики международной аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young, пишет Bloomberg.

По данным специалистов, электрокары обгонят авто с двигателями внутреннего сгорания в объемах продаж в 2033 году, а не в 2038, как подсчитывали ранее. Рост спроса на транспорт с нулевым уровнем выбросов CO2 обусловлен ужесточением экологических правил в промышленном секторе, соглашением стран по контролю изменений климата, а также внедрением практики осознанного потребления даже при таких покупках, как личный транспорт.

Консультанты Ernst & Young отметили, спрос на электромобили впервые за 12 лет опережает спрос на традиционные машины в Европе, Китае. К 2045 году продажи авто с двигателями внутреннего сгорания составят менее одного процента мирового автомобильного рынка, считают аналитики.

Аналитики отметили, что активнее остальных электрокары продвигают люди, которым сейчас от 20 до 30 лет. Миллениалы отличились покупками электромобилей во время пандемии, когда искали замену поездкам в общественном транспорте из страха заразиться коронавирусом. Сочетание государственных стимулов к приобретению экологичных авто и запретов использования машин на бензине и дизельном топливе ускоряет внедрение транспорта с питанием от батарей.

Интерес к экологичному авто возрастает и у россиян. Жители с начала года в семь раз увеличили объем покупок электрокаров — всего приобретено 650 автомобилей на аккумуляторах. Больше всего владельцев электрокаров в 2021 году было из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края.

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