Владельцам Tesla выплатят по 16 тысяч долларов из-за медленной зарядки

Норвежский суд обязал производителя Tesla выплатить владельцам электрокаров Model S и Model X по 16 тысяч долларов (1 175 558 рублей) из-за медленной зарядки на станциях Supercharger. Об этом сообщает американское издание Electrek.

После обновления программного обеспечения подзарядка стала происходить медленнее.

«Если не будет апелляции, Tesla придется заплатить по 16 тысяч долларов каждому из тысяч пострадавших владельцев в стране. Штраф может быть еще более значительным, поскольку аналогичные судебные процессы находятся в стадии разработки в других странах», — отмечает издание.

Один из владельцев «Model S 85» 2014 года выпуска рассказал, что изначально на одном заряде его машина могла проехать 247 миль (397 километров), однако после обновления 13 мая — только 217 миль (349 километров).

В компании заявили, что одной из целей программы обновления была защита аккумулятора и увеличение срока его службы. Проблема коснулась лишь «небольшого процента владельцев», заверил производитель электрокаров.

Ранее на российском просветительском марафоне «Новое знание» американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что захотел построить завод по производству электромобилей в России. После этого с предложением о строительстве к нему обратились сразу несколько губернаторов.