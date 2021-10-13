Платье покойной Жанны Фриске за 100 тысяч рублей оказалось ненужным фанатам

Семья покойной певицы Жанны Фриске попыталась продать ее личную вещь на аукционе и потерпела неудачу. Соответствующая информация появилась в Instagram-аккаунте благотворительного фонда «Жанна Фриске — Я рядом!».

Родственники бывшей участницы «Блестящих» выставили на торги, которые состоялись в марте в рамках форума «Сделано с Любовью, заряжено Добром», мини-платье розового цвета французского бренда Jay Ahr. Отмечается, что Фриске выступала в нем на сцене на премии MTV Russia Music Awards в 2008 году.

Известно, что начальная стоимость лота составляла 100 тысяч рублей, однако наряд оказался ненужным фанатам поп-исполнительницы, которые отказались покупать его за такую цену. В конечном счете семья Фриске приняла решение подарить платье на свадьбу незрячей девушке Кристине. По ее словам, получить вещи знаменитости — большая честь для нее.

В июле известный стилист Влад Лисовец поделился архивными фото с Жанной Фриске. На первом снимке Фриске сидит на диване вместе с мужчиной, при этом на соседнем кресле запечатлена телеведущая Ольга Орлова. «Жануська, с днем рождения! Уверен, ты сейчас увидишь и улыбнешься. Это мы на съемках», — написал имиджмейкер.