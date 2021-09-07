Стало известно об умершем брате-близнеце Жанны Фриске

Отец поп-исполнительницы Жанны Фриске Владимир впервые рассказал о ее умершем брате-близнеце. Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале «Психология звезд».

Стало известно, что дети родились на седьмом месяце беременности. Жанна весила 1300 граммов, а ее брат — 2640. У ребенка была непроходимость кишечника, поэтому его сразу же отвезли в больницу. Через две недели Владимиру позвонили и сказали, что ребенок умер.

В июле телеведущий Дмитрий Шепелев впервые показал, как выглядит его восьмилетний сын Платон от Фриске. Долгое время отец скрывал ребенка от широкой публики. Шепелев объяснил, что хотел защитить мальчика от пристального внимания, однако теперь решил представить Платона общественности. Телеведущий рассказал, что его старший сын мечтает стать рок-звездой и берет уроки игры на гитаре.

Певица Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев жили в гражданском браке. В 2013 году у них родился сын Платон. Через несколько месяцев после родов артистке диагностировали онкологическое заболевание. 15 июня 2015 года звезда умерла от глиобластомы — самой агрессивной и распространенной из злокачественных опухолей мозга. Ей было 40 лет.