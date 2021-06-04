Родители Жанны Фриске проиграли суд за ее квартиру

Родители российской певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году, не смогли запретить бывшему мужу дочери, телеведущему Дмитрию Шепелеву, распоряжаться долей в ее квартире. Речь идет о квадратных метрах, принадлежащих сыну исполнительницы Платону. Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, Владимир и Ольга Фриске проиграли судебный процесс за недвижимость. Они требовали запретить Шепелеву совершать сделки с долей Платона — это треть элитных апартаментов в Шмитовском проезде в Москве. Суд встал на сторону телеведущего.

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«В удовлетворении иска было отказано, — заявили StarHit в пресс-службе Хамовнического суда. — Вопрос об отчуждении доли возможен в установленном законом порядке».

В феврале текущего года сообщалось, что родители Фриске якобы хотят продать внуку Платону принадлежащую им долю в спорной квартире. В апартаментах никто не живет, обстановка там не менялась со времен кончины певицы. В распоряжении одного из СМИ оказалось уведомление, адресованное Шепелеву. В нем чета Фриске предлагала бывшему возлюбленному дочери приобрести две трети квартиры за 21 миллион рублей.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от глиобластомы — самой агрессивной и распространенной из злокачественных опухолей мозга. Ей было 40 лет. Фриске выступала в группе «Блестящие» с 1996 по 2003 годы. Позже она начала сольную карьеру, а также снялась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины».

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