Дмитрий Шепелев впервые показал восьмилетнего сына Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые показал, как выглядит его восьмилетний сын Платон от певицы Жанны Фриске. Пост с фотографиями опубликован в Instagram.

Долгое время отец скрывал ребенка от широкой публики. Шепелев объяснил, что хотел защитить мальчика от пристального внимания, однако теперь решил представить Платона общественности. Телеведущий рассказал, что его старший сын мечтает стать рок-звездой и берет уроки игры на гитаре.

«Прошло время, и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый. И я рад познакомить вас с ним», — поделился Шепелев.

Певица Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев жили вместе в гражданском браке. В 2013 году у пары родился сын Платон. Через несколько месяцев после родов артистке диагностировали онкологическое заболевание. В 2015 году, в возрасте 40 лет, Фриске умерла от глиобластомы.

