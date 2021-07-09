Телеведущий Шепелев высказался об игре Бузовой в театре

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев высказался об игре певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» в Московском Художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького. Об этом пишет StarHit.

Как заявил Шепелев, ничего предосудительного в том, что в театре играют непрофессиональные актеры, нет. По его мнению, в этом вопросе все зависит не только от образования, но и от харизмы человека. Ведущий считает, что Ольга Бузова поступила очень мужественно. Он отметил, что надо быть бесстрашным человеком, чтобы выйти на сцену, понимая при этом, «что зрители пришли не наслаждаться ее талантом, а в ожидании ее провала», если Бузова это понимала, отметил телеведущий.

Ранее российская актриса Мария Аронова оценила приглашение певицы Ольги Бузовой на роль в спектакле. Она предположила, что с помощью Бузовой руководство театра завлекает туда зрителей. Она заключила, что звезда шоу-бизнеса смелая, хорошо выглядит и не боится высказываться, и призвала посмотреть, оправдает ли ее игра в спектакле маркетинговый ход режиссера.

Сама Бузова назвала спектакль со своим участием главной премьерой года и главным достижением своей жизни, поскольку тем самым «исполнилась мечта 16-летней девочки». В постановке Бузова исполняет роль певицы кабаре Беллы Шанталь. Как объяснил художественный руководитель театра Эдуард Бояков, для спектакля необходим был «образ человека, который принадлежит массовой культуре, фактически начинающей диктовать повестку медийную, получающий невероятную власть».