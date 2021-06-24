Российская телеведущая и певица Ольга Бузова анонсировала «новый этап» в своей жизни. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

Звезда опубликовала снимок, на котором она запечатлена с новым цветом волос — девушка перекрасилась в блондинку. Изменение во внешности она объяснила «возвращением к истокам», когда россияне впервые увидели ее на телеканале ТНТ 17 лет назад. Поклонников разочаровала новая прическа звезды и они принялись высказывать свое мнение под публикацией.

«У меня начинается новый этап жизни, новое шоу, новые возможности и перспективы», — заявила Бузова. Она пообещала подписчикам, что скоро они обо всем узнают от нее самой на ее странице.

Ранее Ольга Бузова ради нового проекта на канале ТНТ решила улететь в Африку, где на ближайшее время и запланированы съемки собственного шоу ведущей, в котором примут участие российские знаменитости. Отмечается, что проект будет содержать отсылки к шоу «Последний герой». Рабочее название проекта — «Звезды в Африке».

О том, что Бузова получит собственное шоу на канале ТНТ, сообщалось в конце апреля. Утверждалось, что в программе, которая должна была называться «Селебрити», к ней в гости будут приходить звезды российского шоу-бизнеса, кино и спорта. В начале апреля Бузова подтвердила, что отказалась от работы в перезапуске реалити-шоу «Дом-2» на канале «Ю».