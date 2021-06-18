Бузова ради нового проекта решила улететь в Африку

Телеведущая и певица Ольга Бузова ради нового проекта на канале ТНТ решила улететь в Африку, где и запланированы съемки. Как сообщает Starhit, это будет собственное шоу ведущей, в котором примут участие российские знаменитости.

«Вместе с Бузовой в экстремальное путешествие отправятся известные лица российского шоу-бизнеса», — пишет издание, ссылаясь на источник в окружении ведущей. Отмечается, что проект будет содержать отсылки к шоу «Последний герой». «А вот строить любовь от участников никто требовать не будет», — подчеркнул источник.

Рабочее название шоу — «Звезды в Африке». Подробности о том, где именно пройдет проект и кто из знаменитостей будет в нем участвовать, пока не сообщаются. Съемки начнутся в ближайшее время.

Издание утверждает, что телеканал ТНТ пообещал Бузовой несколько проектов после того, как она отказалась от участия в перезагрузке шоу «Дом-2» на канале «Ю». «Звезды в Африке» станет одним из них.

О том, что Бузова получит собственное шоу на канале ТНТ, сообщалось в конце апреля. Утверждалось, что в программе, которая должна была называться «Селебрити», к ней в гости будут приходить звезды российского шоу-бизнеса, кино и спорта. В начале апреля Бузова подтвердила, что отказалась от работы в перезапуске реалити-шоу «Дом-2» на канале «Ю».