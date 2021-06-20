Друг Бузовой разоткровенничался о ее депрессии и суицидальных мыслях

Пиар-директор и друг телеведущей и певицы Ольги Бузовой Антон Богославский рассказал о том, как она переживала депрессию и жаловалась на суицидальные мысли после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Историей об этом Богославский поделился в книге «БОльше чем пиар. Как создать звезду», ее фрагмент публикует StarHit.

По его словам, Бузова — очень ранимый, искренний и чувствительный человек. Из-за этих качеств ей было особенно тяжело во время бракоразводного процесса, уверен друг ведущей. «Я очень боялся за нее, это было действительно тяжело. Думал, что она может умереть», — признался Богославский.

«В то сложное время у нас, Олиных друзей, существовало понятие "дежурства с Олей". Она об этом, наверное, и не знает. Мы делали все, чтобы она в принципе не оставалась одна, так как в тот момент она постоянно говорила: "Я не хочу жить", "Мне все не нравится", "Я больше не могу". Это пугало», — разоткровенничался пиар-директор Бузовой.

Богославский добавил, что тогда артистка практически не спала и не ела. Бузова также страдала от травли и психологического давления. Кроме того, от нее отвернулось «колоссальное количество людей».

Друзьям артистки было очень тяжело заставить ее думать о чем-то другом. Тем не менее во время одного из разговоров Богославский сказал ведущей, что ее собаки попадут в питомник, если с ней что-то случится. «Удивительно, но именно этот аргумент сработал. Оля сразу запротестовала: "Нет! Моих собак в питомник?!" Она очень любит Еву и Челси. Да и мы все их любим. Оля уцепилась за мысль о том, что если с ней что-то случится, собаки останутся одни. Спустя время в одном интервью она сказала, что в то время жила только ради своих собак и их комфорта», — заключил он.

Ранее Бузова заявила, что разочаровалась в психологах. Ведущая сообщила, что специалисты, к которым она обращалась, когда ей было очень плохо, говорили, что она сама выбирает страдания. С тех пор она полностью отказалась от их услуг. Поклонники артистки посчитали, что к психологам она обращалась после развода с Тарасовым.