В сборной России отреагировали на высказывания Ольги Бузовой

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев поделился мнением о выступлении певицы Ольги Бузовой в эфире «Матч ТВ». Его слова приводит Sport24.

28-летний хавбек признался, что на игроков сборной не повлияли слова Бузовой. «Нам все равно, что там скажут сторонние от футбола люди», — резюмировал он.

Появление Бузовой в эфире «Матч ТВ» ознаменовалось скандалом. Певица эмоционально высказалась в поддержку российских футболистов и вступила в перепалку с ведущим Дмитрием Губерниевым. Последний вывел Бузову из себя, процитировав Карлсона из произведения Астрид Линдгрен. Он привел фразу «вы перестали пить коньяк по утрам, отвечайте — да или нет», чем вызвал истерику у девушки.

Российской сборной предстоит встреча с Данией 21 июня в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата Европы. Подопечные Станислава Черчесова уступили в стартовом матче турнира Бельгии (0:3) и сумели обыграть Финляндию (1:0).