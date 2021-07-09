Влад Лисовец поделился архивными фото с Жанной Фриске

Известный российский стилист Влад Лисовец поделился архивными фото с певицей Жанной Фриске в день рождения умершей артистки. Снимки появились на его странице в Instagram.

На первом кадре можно заметить Фриске, которая сидит на диване рядом со стилистом и ест банан, а также телеведущую Ольгу Орлову. Кроме того, Лисовец показал снимок, на котором артисты с режиссером смотрят отснятый материал клипа на песню «Где же ты» и еще несколько фото того периода. «Жануська, с днем рождения! Уверен, ты сейчас увидишь и улыбнешься. Это мы на съемках», — написал 48-летний имиджмейкер.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал об агрессивных нападках отца певицы. «Этот человек нарушает всякие принципы порядочности и человечности, и иногда даже ночью может присылать мне СМС-ки», — отметил продюсер. По его словам, отец исполнительницы начал вести себя подобным образом после того, как Пригожин заявил, что Жанну Фриске невозможно заменить.