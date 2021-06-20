Влад Лисовец назвал не прижившийся в провинции московский тренд

Известный российский стилист Влад Лисовец рассказал, что столичная мода ушла далеко вперед, и назвал один тренд, который популярен в Москве, но до сих пор не прижился в провинции. Своим мнением модный эксперт поделился в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Лисовца, жительницы России, в отличие от москвичек, не носят брюки фасона dad pants («папины брюки»). Это классические джинсы средней посадки, однотонные, слегка потертые и прямые. Вместо этого в провинции до сих пор предпочитают джинсы фасона скинни.

«В Москве я вижу огромное количество девушек в широких брюках, потому что Москва — продвинутый город. Тут модников очень много, даже больше, чем в некоторых европейских странах. А в российских регионах этот тренд пока не актуален. Там все еще наклеивают ресницы, рисуют брови и закалывают губы. А эти брюки с таким образом не очень сильно вяжутся», — заявил стилист.

Эксперт объяснил, что узкие брюки-скинни вышли из моды, потому что люди визуально от них устали, поэтому возвращение в моду широких брюк очень закономерно.

Ранее Лисовец раскрыл способы сэкономить на выпускном наряде. По словам эксперта, не стоит тратить много денег на праздничный наряд. Вместо этого он порекомендовал купить повседневную одежду или взять платье напрокат. Также Лисовец отметил, что сейчас возрастает тренд на «легкость образов».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



