Известный российский стилист Влад Лисовец раскрыл способы сэкономить на выпускном наряде. Об этом сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

По словам эксперта, не стоит тратить много денег на праздничный наряд. Вместо этого он порекомендовал купить повседневную одежду или взять платье напрокат. Также Лисовец отметил, что сейчас возрастает тренд на «легкость образов».

«Сэкономить можно на том, чтобы купить наряд, который вы будете потом носить. Можно взять напрокат, об этом никто не узнает. Есть службы, которые предоставляют даже дизайнерские наряды. Если взять все тренды, а сейчас тренд — легкость, тогда можно очень прилично сэкономить», — подчеркнул стилист.

Помимо этого, Лисовец порекомендовал девушкам не соревноваться с одноклассницами и оставаться собой. Эксперт считает, что такой подход также поможет сэкономить на наряде.

В марте Влад Лисовец поделился впечатлениями от куртки, в которой президент России Владимир Путин был на отдыхе в тайге. «Это классическая куртка. Эта модель существует у итальянских брендов. Любой мужчина в такой куртке всегда выглядит очень достойно и симпатично», — сказал стилист.