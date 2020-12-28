Влад Лисовец с макияжем и серьгой со стразами озвучил свою просьбу Деду Морозу

Российский стилист Влад Лисовец опубликовал праздничные фотографии, на которых он запечатлен в макияже и украшениях. Серия кадров появилась в его Instagram-аккаунте.

На снимках стилист позирует в черной рубашке и бежевом костюме с зачесанными назад волосами у новогодней елки. Его образ дополняют длинная моносерьга со стразами и броская подводка на глазах.

В описании к публикации Лисовец озвучил свое желание Деду Мороду. «Дорогой Дедушка Мороз, сделай так, чтобы в 21 году в России и черно-белые фотки с одной сережкой набирали столько же лайков, сколько и цветные фото с пышным ротиком и кошечками с полным комплектом блестящей ювелирки», — попросил он.

Поклонники высказали знаменитости свое восхищение в комментариях под постом, который набрал более 13 тысяч лайков. «А первую фотку можно на экран телефона поставить? Дедушка Мороз, это невероятно красиво!», «На втором фото Вы похожи на Джонни Деппа», «А я желаю, чтобы все эти русские "селебрити" научились у Владислава стилю, а то это какой-то трэш», «Пусть все ваши фотки собирают много лайков, и это не сделает вас модным блогером, ну, по крайней мере, таким же, как все. Оставайтесь собой, пожалуйста», — желали они.

Ранее Влад Лисовец выразил недовольство по поводу главных цветов 2021 года — желтого и серого, — выбранных исследовательским институтом Pantone. По его мнению, выбрать два цвета и ориентироваться на них в течение года — глупо и непрактично, поскольку настроение очень переменчиво.