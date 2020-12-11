Влад Лисовец раскритиковал два главных цвета 2021 года и предложил новые

Российский стилист Влад Лисовец выразил недовольство по поводу главных цветов 2021 года, выбранных исследовательским институтом Pantone. На эту тему он высказался в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, выбрать два цвета и ориентироваться на них в течение года — глупо и непрактично, поскольку настроение очень переменчиво. «Мы не можем каждый год делать ремонт и менять стены в желтый, покупать желтую постель, серые кресла и серые диваны. Это больше похоже на бизнес, на самом деле не стоит об этом думать», — пояснил он. Вместо этого Лисовец посоветовал слушать себя и опираться на собственные предпочтения, поскольку мода сама по себе шаблонна.

Более того, стилист раскритиковал серый цвет, потому что он не поднимет настроение. При этом эксперт предложил новые варианты: зеленый — цвет природы и розовый — цвет настроения. В заключение он заявил: «Мы за этот год сильно стрессовали все. А получается, что опять серый, который никогда вам не поднимет настроение, и желтый, который поднимет. Очень странный выбор».

10 декабря институт Pantone объявил два главных цвета 2021 года. Ими стали Pantone 17-5104 Ultimate Grey («Безупречный серый») и оранжевый Pantone 13-0647 Illuminating («Освещающий»).

Pantone выбирает главный цвет с 2000 года. Это всего второй раз, когда цветом года было выбрано два оттенка: впервые такое случилось в 2016 году, когда победили голубой Serenity («Спокойствие») и розовый Rose Quartz («Розовый Кварц»).