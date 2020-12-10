Объявлены два главных цвета 2021 года

Международный исследовательский институт Pantone объявил два главных цвета 2021 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Фото опубликовано @pantone

Ими стали Pantone 17-5104 Ultimate Grey («Безупречный серый») и оранжевый Pantone 13-0647 Illuminating («Освещающий»). «Это два независимых цвета, союз которых создает вдохновляющую цветовую пару, объединившую чувство глубины и вдумчивости с оптимистичным обещанием солнечного дня», — указали в институте.

Главным цветом 2020 года Pantone избрал оттенок 19-4052 Classic Blue или «классический синий».

В 2019-м им стал оттенок 16-1546 Living Coral, или «живой коралловый». Позднее королева Великобритании Елизавета II пришла на воскресную службу в церковь святых Петра и Павла в Кингс-Линне в костюме главного цвета года. На ней было длинное пальто, платье и шляпа из одной и той же ткани кораллового оттенка.

Pantone выбирает главный цвет с 2000 года. Это всего второй раз, когда цветом года было выбрано два оттенка: впервые такое случилось в 2016 году, когда победили голубой Serenity («Спокойствие») и розовый Rose Quartz («Розовый Кварц»).

В середине XX века компания разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.