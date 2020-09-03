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Влад Лисовец оправдал короткие шорты Бородиной на школьной линейке

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Фото: @borodylia

Российский стилист Влад Лисовец оправдал наряд ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной, который пользователи посчитали чересчур откровенным. Об этом сообщает «Москва 24».

По мнению модного эксперта, каждый человек должен самостоятельно решать, как ему выглядеть на том или ином мероприятии. Он считает, что в современном мире любая женщина имеет право появиться на школьной линейке даже в мини-платье. Лисовец также отмечает, что неэтично было бы прийти на детское событие в купальнике.

«Мы живем в XXI веке, и если бы мать какого-то ребенка пришла бы в мини-наряде, я не вижу в этом проблемы. Это же не поминки и не похороны, и не какой-то трагический обряд. Это праздник», — подчеркнул специалист. Он также добавил, что если у женщины хорошие ноги, она может позволить себе выглядеть симпатично.

В то же время стилист призвал женщин не носить чересчур вульгарные наряды. При этом он заявил, что мнение людей о том, что в школу следует приходить в закрытой одежде длиною до пола, является «признаком закаменелости и "совкового" отношения». «Если открытые ноги для кого-то кажутся вульгарными, то пусть люди занимаются своей внутренней культурой», — высказался Лисовец.

Ранее в сентябре поклонники пристыдили телеведущую Ксению Бородину за появление на школьной линейке своих дочерей Марии и Теоны в коротких шортах. Она надела белую рубашку, черные мини-шорты, классический пиджак и кожаные лоферы с длинными бежевыми носками. Подписчики посчитали образ Бородиной слишком откровенным для такого события.

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