Влад Лисовец поделился впечатлениями от таежной куртки Путина

Известный российский стилист Влад Лисовец поделился впечатлениями от куртки, в которой президент России Владимир Путин был на отдыхе в тайге. Его цитирует РЕН ТВ.

«Это классическая куртка. Эта модель существует у итальянских брендов. Любой мужчина в такой куртке всегда выглядит очень достойно и симпатично», — сказал Лисовец. Отмечается также, что костюм российского лидера был сшит из натуральных материалов: кожи и овчины, а капюшон дубленки отделан мехом енота.

Ранее владелица российского ателье назвала россиянам стоимость наряда, похожего на костюм президента. По ее словам, костюм из овчины стоит от 150 тысяч рублей, из которых 100 тысяч — цена материалов, а остальные 50 — плата за работу мастеров.

21 марта Владимир Путин вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу отдыхал в тайге, катал Шойгу на вездеходе, за рулем которого сидел сам, и устроил пикник в лесу. Кроме того, они попали в мастерскую, в которой глава Минобороны занимается своим хобби — обрабатывает сухие деревья и делает из них поделки.