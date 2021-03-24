Россиянам назвали цену похожего на таежный костюм Путина наряда

Владелица российского ателье назвала россиянам стоимость наряда, похожего на костюм президента России Владимира Путина во время его отдыха в сибирской тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщают РИА Новости.

Директор «Мастерской кожи и меха» Евгения Морозова отметила, что цена костюма из овчины составляет около 150 тысяч рублей, из которых стоимость меха равна 100 тысячам рублей, а оставшаяся сумма — работа мастеров.

При этом предпринимательница не уверена в том, что вещи президента изготавливались именно в ее ателье, поскольку на снимках на его одежде не видно бирок. «Я сомневаюсь, что это именно он попал к президенту, но очень похож», — добавила она.

По словам Морозовой, ​3,5 года назад в ее ателье мастера сшили для постоянного частного клиента партию костюмов, напоминающих таежный наряд главы государства. «Это был частный клиент, который не только эти костюмы заказал, но и хотел их использовать со своими друзьями», — пояснила россиянка.

Бизнесвумен также предположила, что мастера президентского ателье могли вдохновиться дизайном наряда из овчины, который производили в ее мастерской.

21 марта президент России Владимир Путин вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу отдыхал в тайге, катал Шойгу на вездеходе, за рулем которого сидел сам, и устроил пикник в лесу. Кроме того, они попали в мастерскую, в которой глава Минобороны занимается своим хобби — обрабатывает сухие деревья и делает из них поделки.