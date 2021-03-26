Появилось предположение о происхождении таежной дубленки Путина

В петербургском ателье сообщили о скачке спроса на дубленки как у президента России Владимира Путина во время его отдыха в тувинской тайге, предположив, что ее дизайн был кем-то скопирован. Интервью сотрудницы мастерской Екатерины публикует Пятый канал.

Стало известно, что после появления в сети кадров, на которых Путин и министр обороны Сергей Шойгу запечатлены в сибирском лесу, в ателье «посыпался шквал звонков». Некоторые из них поступили из-за границы. «Франция, Италия, Прибалтика — звонят отовсюду: начиная от Москвы и Калининграда, заканчивая Владивостоком. Просто десятки заказов», — рассказала Екатерина.

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Женщина также вспомнила высказывание ее руководительницы, по словам которой несколько лет назад в мастерской заказали партию таких костюмов. «Но я не удивилась, потому что качество дубленок у нас очень хорошее», — подчеркнула она. Екатерина не уверена, что во время поездки на Путине и Шойгу была одежда именно из ее ателье. Она предположила, что дизайн могли скопировать и другие производители.

Ранее 26 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, где именно была приобретена дубленка Владимира Путина. Однако он считает, что пример Путина способствует популяризации отечественных марок.

В то же время владелица ателье «Мастерской кожи и меха» Евгения Морозова отметила, что цена костюма из овчины, похожего на тот, что носил в тайге Путин, составляет около 150 тысяч рублей. Стоимость меха — 100 тысяч рублей из этой суммы, остальное — работа мастеров.

Президент России отдыхал в тайге 21 марта, в поездке его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Глава государства катался на вездеходе и побывал в мастерской, в которой министр занимается своим хобби — обрабатывает сухие деревья и делает из них поделки.