Песков высказался о таежной дубленке Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, где именно была приобретена дубленка Владимира Путина, в которой тот отдыхал в тувинской тайге. Однако он подчеркнул, что спрос на такую модель охотничьего костюма возрос, сообщает РИА Новости.

«Не думаю, что сейчас уже правильный сезон для ношения дубленки, хотя, наверное, в Сибири, в тайге ее по-прежнему можно надевать — там очень холодно», — высказался Песков, добавив, что пример президента способствует популяризации отечественных марок.

Ранее владелица ателье «Мастерской кожи и меха» Евгения Морозова отметила, что цена костюма из овчины, похожего на тот, что носил в тайге Путин, составляет около 150 тысяч рублей. Стоимость меха — 100 тысяч рублей из этой суммы, остальное — работа мастеров.

При этом предпринимательница не уверена в том, что вещи президента изготавливались именно в ее ателье, поскольку на снимках на его одежде не видно бирок. Она также рассказала, что 3,5 года назад мастера ее ателье сшили для постоянного частного клиента партию костюмов, напоминающих таежный наряд главы государства.

Президент России отдыхал в тайге 21 марта, в поездке его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Глава государства катался на вездеходе и побывал в мастерской, в которой министр занимается своим хобби — обрабатывает сухие деревья и делает из них поделки.